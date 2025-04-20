Çin Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenmiyor

Analistler bir ay vadeli borç verme (LPR) gösterge faiz oranının %3,10 seviyesinde kalacağını öngörüyorlar. Ancak faizin 10-15 baz puan indirileceği yönünde görüş verenler de bulunuyor.

Bankaların en iyi müşterilerine uygulanan LPR, 20 belirlenmiş ticari bankanın PBoC'a teklif ettiği faiz oranlarını her ay göndermesinin ardından hesaplanıyor.

Bir diğer gösterge olan 5 yıllık borç verme oranının da %3,60 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

Çin'de yeni ve vadesi dolmamış kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanıyor, beş yıllık oran ise mortgage fiyatlarını etkiliyor.

Çin son olarak 2024 yılı Ekim ayında da referans LPR oranlarını düşürmüştü.