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MSB duyurdu! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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