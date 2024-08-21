MSB duyurdu! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/dlC5NNFlRI