MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB' nin yapmış olduğu açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Piyade Astsubay Alp için taziye mesajı

Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.