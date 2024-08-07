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Goldman Sachs'tan Fed için faiz indirim tahmini

Goldman Ceo'su Solomon, Fed'in faiz indirimine başlayacağı tarih için tahminini açıklarken, "Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz" dedi.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'tan Fed için faiz indirim tahmini
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Goldman Sachs Group İcra Kurulu Başkanı David Solomon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) borçlanma maliyetlerini düşürmek için acil adım atmaktan kaçınacağını öngördü.

Bloomberg TV'de açıklamalarda bulunan Solomon, "Eylül'den önce bir şey göreceğimizi beklemiyorum Ekonomi yoluna girecek ve muhtemelen bir durgunluk görmeyeceğiz." dedi.

Solomon, "Şu anda gördüğümüz ekonomik verilere ve Fed'in mesajlarına dayanarak, sonbaharda bir veya iki faiz indirimi görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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