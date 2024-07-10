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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."