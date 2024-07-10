MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/G8d3MbJLj9