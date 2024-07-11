MSB kaynakları açıkladı: ABD ile F-16 satışına ilişkin görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Türkiye ve ABD arasında F-16 satış sürecine ilişkin bilgilendirme geçildi.

Yapılan açıklamada konunun NATO zirvesinde ele alınacağı vurgulanırken “Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Sınır ötesi operasyonlar

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekâtında gelinen son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

“Pençe Kilit Harekâtımız Alışılmadık, Öngörülemez, Süratli ve Sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır.”