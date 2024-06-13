MSB paylaştı: İşte Atatürk'ün orijinal imzası

Dünyanın belki de en fazla bilinen, en fazla kullanılan imzalarından biri Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası....

Pek çok alanda kullanılan imzanın orjinal olmadığı yönünde bazı vatandaşlardan gelen başvuruların ardından Atatürk'ün imzaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

NTV'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1934 yılındaki soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı paylaştı. İmzanın internet ortamında bulunan çok kullanılan imzadan farklı olduğu görülüyor.

Orjinal imzada sondaki "K" harfinin sağa kavisye aşağıya doğru uzuyor, sıklıkla kullanılan hatalı imzada ise bu kavisin "Atatürk" ifadesinin altına doğru uzandığı görülüyor.

Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken kullandığı imzalarla, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz sonrasında kullandığı imzaları da paylaştı.

Ayrıca 1928'de harf inkılabından sonra henüz "Atatürk" soyadını almadığı dönemde kullandığı Türk alfabesiyle ilk imzası da paylaşıldı.