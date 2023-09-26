  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. MSB: Ülkeye girmeye çalışan 17 kişi yakalandı
Takip Et

MSB: Ülkeye girmeye çalışan 17 kişi yakalandı

MSB, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

 

 