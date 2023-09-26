MSB: Ülkeye girmeye çalışan 17 kişi yakalandı
MSB, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." açıklaması yaptı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 17 kişinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.