MSB: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve İran'dan ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.