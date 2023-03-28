MSB'den Fransa'ya tepki: Parlamentonun saygınlığına gölge düşürdü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir." denildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanması ve madalya verilmesi nedeniyle dün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak olayın kuvvetle kınandığı bildirilmişti.