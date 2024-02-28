MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınavı ne zaman? 2024 MSÜ sınav yerleri
3 Mart 2024 tarihinde yapılacak sınav öncesinde MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava girecek adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM AİS'ten sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınavı ne zaman? İşte detaylar…
2024 MSÜ sınav yerleri
3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
MSÜ sınav giriş belgesi için tıklayınız
MSÜ sınavı ne zaman?
MSÜ sınavı 3 Mart 2024 pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak. Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.