MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılıyor?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini 10 Mayıs 2024 tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden tamamlayacak.

MSÜ tercihleri nasıl yapılıyor?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek. Tercih sonuçların Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı ilk haftasından itibaren açıklanması bekleniyor.