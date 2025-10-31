Muazzez Abacı son durum nedir ne oldu? Muazzez Abacı sağlık durumu iyi mi?

Türk arabeskin kraliçesi Güllü’nün trajik ölümü, sevenleri adeta yasa boğmuştu. Güllü’nün ölümü gündemde uzun bir süre yerini korurken, şimdi ise Türk sanat müziğinin bir başka kraliçesinden de üzen haber geldi.

Edinilen bilgilere göre Türk sanat müziğinin kraliçesi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Abacı apar topar hastaneye yatırılırken, hayranları ise bu haberle yıkıldı.

Peki Muazzez Abacı son durumu nasıl, ne oldu, iyi mi? İşte son gelişmeler…

Türk sanat müziğine sevilen parçalarıyla damga vuran Abacı, kalp krizi geçirdi. Söz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor."

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Babası Oktay Altıoklar’dır. İlkokul eğitimine yatılı olarak başladığı Ankara Koleji’nde lise öğrenimini de sürdürdü.

Kariyeri epey dolu olan Muazzez Abacı, sanat hayatına 1966 yılında Ankara Radyosu’nda başladı. 1973’te Kervan Plak etiketiyle yayımlanan Bir Sen Kaldın İçimde adlı ilk plağıyla müzik dünyasına adım attı.

Öte yandan klasik ve çok sesli Türk müziğinin geniş kitlelerce sevilmesini sağlayan öncü sanatçılardan biri olarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Radyo yıllarının ardından İstanbul gazinolarının aranan assolistlerinden biri haline geldi. Ancak özel hayatındaki istikrarsızlıklar nedeniyle sahne ve plak çalışmalarında zaman zaman kesintiler yaşandı. Kariyeri boyunca Kervan, As ve Yavuz Plak gibi yapım şirketleri için çok sayıda 45’lik ve uzunçalar (LP) kaydetti. Başlıca albümleri arasında Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) yer alır. Özellikle “Şakayık” ve “Vurgun” adlı eserler, sanatçının adıyla özdeşleşmiş unutulmaz klasikler arasında kabul edilir.