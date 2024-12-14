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Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu

Televizyoncu Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul Beşiktaş’a emniyet müdür olarak atandı.

Haber Merkezi
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Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu
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Televizyon programcısı Müge Anlı, 25 Haziran 2022’de polis müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2021 yılından bu yana İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın emekliye ayrılmasının ardından yerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı. Selami Yıldız'ın göreve başlamasıyla 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

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