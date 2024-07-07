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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.55’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Haber Merkezi
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16:55 sularında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.

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