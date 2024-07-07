Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.55’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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AFAD duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16:55 sularında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lczYaomqYJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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