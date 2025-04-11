Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrolle serbest

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flash Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı kararının gerekçesi olarak, "yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelilerin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme, gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhlerinde yeteri kadar delil ve emare bulunmasından dolayı gözaltına alınma tedbiri zorunlu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis arama yaptı. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri sona eren iki gazeteci adliyeye sevk edildi.

Ağırel ve Soykan'a adli kontrol

Murat Ağırel ve Timur Soykan'a çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Timur Soykan, tutuklama istemiyle çıktığı mahkemede duruşmayı çizdi.

Sevk yazısı ortaya çıktı

Tutuklamaya sevk edilen Soykan ve Ağırel hakkında Savcılığın hazırladığı sevk yazısı ortaya çıktı.

Savcılık, sevk yazısında şüphelilerden Erkan Kork'a ait olan televizyon kanalının devralınması süreci ile ilgili olarak, ilgili televizyon kanalının ilk etapta başka bir televizyon kanalı tarafından satın alınmaya çalışıldığı, ancak satış ve devir işlemlerinin olumsuz olarak sonuçlandığı, sonrasında şüpheli Erkan Kork tarafından kanalın satın alma sürecinin başlatıldığı, süreçle birlikte şikayetçi olunan şahıslar tarafından şüpheli Erkan Kork ve şüpheliye ait PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. isimli ve unvanlı şirket hakkında 'Yasadışı bahis' konulu haber başlıklı paylaşımlar yapılmaya başlandığı belirtildi.

Şikayetçi olunan Murat Ağırel ve Timur Soykan isimli şahısların da önce şüpheli Erkan Kork ile cep telefonu üzerinden ve yüz yüze olmak üzere görüştükleri, görüşme akabinde ise Erkan Kork ve PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. isimli şirket hakkında 'Yasadışı bahis' konulu haber başlıklı paylaşımlar yapmaya başlandığının belirtildiği sevk yazısında, yapılan haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla adı geçen televizyon kanalının, şikayetçi olan Erkan Kork tarafından satın alınmasının engellenmeye çalışıldığı ve bu konuda yüz yüze görüşmelerde ve dijital ortamda yapmış oldukları aleyhe paylaşımlarla tehdit ve şantajda bulundukları belirtildi.

Timur Soykan: Görüşmenin amacı haber yapmaktı

Gazeteci Timur Soykan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Soykan, Murat Ağırel ve kendisinden şikayetçi olan yasa dışı bahis soruşturması şüphelisi Erkan Kork ile yaptıkları görüşme hakkında şunları söyledi "Biz gazeteciyiz ve özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri hakkında haberler" href="https://www.ekonomim.com/haberler" target="_blank" rel="noopener">haberler hazırlıyoruz. Murat Ağırel de bu konuda haberlere ve kitaplara imza atıyor. Ben de yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda haber ve kitaplar yazdım. Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis davası olduğunu öğrendik, dosyayı inceledik. Haberi geliştirmek ve yanıt hakkını kullanması için onu aradık. Görüşmenin amacı haber yapmaktır."

"Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi birinin kanal sahibi olması haber değeri taşır"

İftiralardan korunmak için görüşmeyi kamuya açık bir yerde yapmak istediklerini ve Kork'un ofisinde görüşme önerisini reddettiklerini anlatan Soykan, Kork ve avukatıyla Trump Tower'ın altındaki bir mekanda görüştüklerini, tarafların görüşmeyi sesli kaydettiklerini söyledi.

Kork'un, "Flash TV'yi satın aldıktan sonra Murat Ağırel beni ve şirketlerimi karalayıcı haberler yaptı, beni baskı altına almaya çalıştı. Timur Soykan da kanalı satın almamı engellemek adına suçlayıcı şekilde yayınlar yaptı" iddiası sorulan Soykan, "Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme, banka ve televizyon kanalı sahibi olması haber değeri taşır. Ben bu haberi destekledim. Ağırel'in yazı dizisi başarılı bir gazetecilik faaliyetidir" dedi.

"Bizleri susturmak ve korkutmak için yapılan bir hamle"

Bugün 13.00'te ifade vermek için savcılığa gideceğini ama bu bilinmesine rağmen gözaltına alındığını aktaran Soykan, "Bu iftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığını, yargı içerisindeki bir çetenin bizleri susturmak ve korkutmak için hamle yaptığını düşünüyorum. Bu basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. İftirayı atanlardan da demokratik haklarımızı gasp edenlerden de şikayetçi olmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ağırel: Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim

Gazeteci Murat Ağırel ise emniyetteki ifadesinde özetle şunları söyledi: