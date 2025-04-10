Mansur Yavaş'tan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına sert tepki

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah saatlerinde tehdit ve şantaj iddialarıyla gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, iki gazeteci sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel…

Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci.

Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı…

Oysaki ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci.

Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir."