Metal fiyatları ‘vergi arasıyla’ yükseldi

Londra'daki temel metaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda birkaç ülkeye uyguladığı ağır vergileri geçici olarak durdurma kararı almasının ardından iyileşen piyasa duyarlılığının desteğiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge üç aylık bakır, TSİ 07.34'te yüzde 4,3 değer kazanarak 8.980 dolar/tona yükseldi.

LME'de bakır, ticaret gerilimlerinin tırmanmasından önce 26 Mart'ta dokuz aydan uzun bir sürenin en yüksek noktası olan 10.164,50 dolar/tona ulaştığından bu yana yüzde 12 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 3,2 artışla 74.810 yuan/tona (10.187,80 dolar) yükseldi ve dün gördüğü sekiz ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

Dün Trump, küresel hisse senetlerinden trilyonlarca doları silen ve günler süren bir piyasa bozgununun ardından çarpıcı bir geri dönüşle yeni tarifelerinin çoğuna 90 günlük bir ara verdiğini duyurdu.

Bununla birlikte Trump, Pekin'in Amerikan ithalatına uyguladığı vergileri yüzde 84'e çıkarma kararının ardından, en büyük metal tüketicisine uygulanan gümrük vergilerini yüzde 104'ten yüzde 125'e çıkararak Çin'e daha fazla baskı yaptı.

Bir analist “Trump'ın tarife politikasındaki ani değişimi piyasayı hazırlıksız yakaladı. Başlangıçta ekonomik beklentiler konusunda kötümser olan yatırımcılar, ertelemeyle birlikte güven tazeledi. Ancak, öngörülemeyen duruşu göz önüne alındığında bu artış kısa süreli olabilir” dedi.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,9 artışla 19.810 yuan/tondan, çinko yüzde 2,3 artışla 22.575 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,6 artışla 16.735 yuan/tondan, nikel yüzde 1,2 artışla 120.370 yuan/tondan, kalay yüzde 1,5 düşüşle 255.610 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 3,7 artışla 2.400 dolar/tondan, kurşun yüzde 3 artışla 1.896 dolar/tondan, kalay yüzde 6,8 artışla 31.850 dolar/tondan, çinko yüzde 3,6 artışla 2.651 dolar/tondan ve nikel yüzde 3,9 artışla 14.630 dolar/tondan işlem gördü.