Altın fiyatları rekora koşuyor

ABD’nin Çin’e yönelik gümrük tarifelerini artırması, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Spot altın, perşembe sabahı itibarıyla yüzde 1,3 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkaracağını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının daha da alevlenlenmesine neden oldu. Buna karşın Trump, diğer bazı ülkelere uygulanan yeni tarifeleri geçici olarak askıya aldı.

Ons altın rekora doğru koşuyor

Yaşanan gelişmelerin ardından ons altın yeni güne yüzde 1,3'ü aşan kazançlarla başladı. Ons altının fiyatı 3 bin 131 dolara kadar ulaşırken, rekor olan 3 bin 167 dolara ise hızla yaklaşıyor.

Gram altın güne nasıl başladı?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın fiyatı yeni güne yüzde 1,4'lük yükselişle başlarken 3 bin 817 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın 2025'te yüzde 18’den fazla değer kazandı

Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 18’den fazla yükseldi. Bu artışta ticaret savaşlarının yanı sıra Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik riskler, merkez bankalarının yoğun altın alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talep etkili oldu.

Piyasaların gözü enflasyon verilerine çevrildi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanaklarına göre, ekonominin hem yüksek enflasyon, hem de düşük büyüme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Faizsiz getiri sağlayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini yitirebilir. Bu nedenle piyasalar, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Cuma günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklandı.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 31,08 dolara yükseldi. Platin yüzde 0,5 düşüşle 932,81 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 değer kaybederek 922,72 dolara geriledi.