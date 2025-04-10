Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın bazı kişileri tehdit ederek şantaj yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ağırel ve Soykan'ın evlerinde arama yapıldı. Telefon ve bilgisayarlarına el koydu.

Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ağırel ve Soykan'ın emniyetteki işlemleriinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Çeteler kaybedecek, halk kazanacak"

Hastane çıkışında Soykan'ın, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bunların hepsi bitecek" dediği duyuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, iki gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."

Soykan’ın ve Ağırel’in program ortağı Şule Aydın, iki gazetecinin gözaltına alındığı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı:

Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor.

Yeter! — Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025

Avukattan açıklama

Avukat Enes Ermaner, Timur Soykan ile Murat Ağırel’in mesajlaşmalarını paylaştı ve ikilinin, ifade için savcı ile randevulaştıklarını hatırlattı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün ifade vermeye geleceğimizi bilmesine rağmen bugün sabah gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında gözaltı işlemi uyguladı ve her iki gazeteci de ikametinde arama ve el koyma işlemi yapılarak gözaltına alındı. İfade için randevulaşan, kendi ifadeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bulut, “Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” diye yazdı.

Yeter!

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek.

Gazetecilik suç değildir!… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 10, 2025

Mansur Yavaş: Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe karşı verilen bir mücadele!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gözaltı kararına tepki geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından, "Timur Soykan ve Murat Ağırel… Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci. Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı… Oysaki ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci. Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir" diye yazdı.

Timur Soykan ve Murat Ağırel…

Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci.



Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı…

Oysaki ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci.



Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 10, 2025

BirGün: “Arkadaşlarımızı serbest bırakın”

BirGün gazetesi de Timur Soykan’ın bugün ödül alacağını hatırlattı ve bir an evvel gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı:

“Yazarımız Timur Soykan ve gazeteci arkadaşımız Murat Ağırel, bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındılar. Resmi makamlar hangi bahaneye sığınırsa sığınsın, biz biliyoruz ki arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının esas gerekçesi; 19 Mart’tan bu yana yürütülen tüm yargı süreçlerindeki hukuksuzlukları bir bir ortaya koymaları ve ülkenin sürüklenmek istendiği yalan ve talan düzeninin üzerine kararlılıkla gitmeleridir. Yazarımız Timur Soykan’ın gözaltına alındığı bugün gazetemizin manşet haberinde imzasının bulunması, bu akşam ise ÇGD tarafından layık görüldüğü ‘Yılın Haberi’ ödülünü alacak olması iktidarın esas hedefinin suç ve suçlular değil, gazetecilik ve gerçekler olduğunu açıkça göstermektedir.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçekleri yazmaktan, doğruları söylemekten vazgeçiremeyecekler, vazgeçmeyeceğiz! Ülkeyi mafya, çete ve tarikat karanlığına mahkum etmeye çalışanlara Timur Soykan’ın gözaltındaki sözleriyle sesleniyoruz: ‘Çeteler kaybedecek, halk kazanacak!’ Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın.”

Ekrem İmamoğlu: Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan Ekrem İmamoğlu da gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı" dedi.

Sosyal medya paltformu X üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"