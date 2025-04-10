Mattia Ahmet Minguzzi davası başladı: Duruşma öncesi mezarı tahrip edildi, soruşturma başlatıldı

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün yapılıyor.

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11:00 civarında başladı.

Duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor. Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Avukat Rezan Epözdemir ailenin tehdit aldığını açıkladı

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Epözdemir, duruşmanın yapılacağı Kartal'da, Minguzzi ailesine yönelik tehditler dolayısıyla güvenlik önlemleri alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Epözdemir ayrıca Minguzzi'yi öldürmekle suçlanan şüphelilerin "en ağır cezayı alması" için çalışacaklarını söyledi.

Duruşma öncesi mezar tahrip edildi

Duruşma öncesi Ahmet Mattia Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Polis, mezarda inceleme yapıyor.

Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medyadan "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük" dedi.

Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı

Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmesinin ardından başsavcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

10.04.2025 tarihinde Mattia Ahmet MINGUZZİ’ nin mezarının tahrip edildiği olaya ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Türk Ceza Kanunu 153/1 maddesinde yer alan Mezarlıklara Zarar Verme suçundan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Anne destek istemişti

Anne Yasemin Minguzzi, duruşmadan önce bir televizyon kanalına verdiği demeçte "Ben o gün orda binlerce insanı bekliyorum. Avukatlar, doktorlar, öğretmenler beni yalnız bırakmasınlar" demişti.

Ne olmuştu?

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin kanlar içinde kaldığı anlarda cani saldırganın arkadaşı da defalarca tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Minguzzi cinayetinin ardından yeni düzenleme yolda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile bir araya gelmişti.

Minguzzi cinayetinin ardından "suça sürüklenen çocuklar" için yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, “Cumhurbaşkanımız bu meseleyi duyduğu andan itibaren çok ehemmiyetle takip etti. Çok üzüldü, ailenin acısını paylaştı. Tabii o görüşmeye Sayın Adalet Bakanımız da iştirak etti. Hatta Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak da konuyu ilk başından beri büyük hassasiyetle takip ediyor. Üzüntü paylaşımından sonra aile özellikle taleplerini dile getirdi. Bizim 18 yaş altı çocuk suçlular için tabirimiz, 'suça sürüklenen çocuklar' ve onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin bu hadisede olduğu gibi tıkandığını yaşamış olduk. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Suça sürüklenme noktasında farklı bakanlıklarla koordinasyon içinde önleyici tedbirler alırken bir taraftan da infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdi. Bu konuda çalışıyoruz ve bu da inşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak" demişti.