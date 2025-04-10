Ticaret savaşları alevlendi: Çin, vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yaptı

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD'ye seyahatin risklerini değerlendirmeli ve seyahatlerinde dikkatli olmalıdır" ifadesine yer verildi.

Çin Eğitim Bakanlığı da ABD'nin Ohio eyaletinde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısında yer alan; Çin vatandaşı öğrencilere yönelik negatif hükümlere işaret ederek "Yurt dışındaki öğrencilere, ABD'deki söz konusu eyalette öğrenim görmeyi seçerken güvenlik riski değerlendirmesini yapmalarını hatırlatıyoruz" denildi.

Ohio Temsilciler Meclisinde görüşülüp kabul edilen yasa, eyalet bütçesinden fon alan üniversitelere, Çin'in faaliyetlerine işaret ederek "yabancı etkisini kısıtlamaya yönelik önlemler" alma zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.

Trump'ın "karşılıklı vergi" artışı ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı vergiler" kapsamında Çin'e yüzde 34 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin vergi artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük vergi artışına karşı aynı oranda ek vergi uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı vergilere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek vergi artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek vergi daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni vergi artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük vergisi yüzde 104'e çıkmıştı.

Çin, Trump'ın ek vergi tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük vergisini yüzde 84'e yükselttiği ilan etmişti.

Trump da buna karşılık gümrük vergisine yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.