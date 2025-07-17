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Epstein davasına bakan federal savcı görevden alındı

ABD'de, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına bakan federal savcı, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'in kızı Maurene Comey'in görevinden alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Epstein davasına bakan federal savcı görevden alındı
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CNN'in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Manhattan'da federal savcı olarak görev yapan Maurene Comey'in görevinden alınma nedeni resmi olarak henüz açıklanmadı.

Comey, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Epstein'ın ve "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'a karşı açılan davalarda savcılık yapmıştı.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ile eski FBI Başkanı James Comey'e "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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