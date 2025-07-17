En çok yoksullaşan 3 ülke açıklandı

En az 11 AB ülkesinde son üç yılda yoksulluk oranlarında artış kaydedildi.

Eurostat'ın son verilerine göre 2024 yılında Avrupa Birliği vatandaşlarının beşte birinden fazlası yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında.

Bulgaristan yüzde 30,3 ile birinci sırada yer alırken, Romanya yüzde 27,9 ile ikinciliği aldı. Üçüncü ülke ise yüzde yüzde 26,9 oranıyla Yunanistan.

NTV'nin aktardığına göre, 1996'dan bu yana yoksulluk oranının en yüksek seviyesine ulaştığı Fransa da endişe verici rakamlar kaydetti.

Emekliler daha az etkilendi

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INSEE) göre bu oran 2022'de yüze 14,4 iken 2023'te yüzde 15,4'e yükseldi.

Fransa'da yoksulluk oranındaki artıştan en çok tek ebeveynli aileler ve çocuklar etkilenirken, emekliler daha az etkilendi.

2023 yılında, İtalya'da en az bir yabancı uyruklu üyesi bulunan ailelerin yüzde 30,4'ü yoksulluk riski altındayken, bu oran sadece İtalyan vatandaşlarından oluşan aileler için çok daha düşük: Yüzde 6,3.

En çok kimler etkilendi?

2024 yılında kadınlar, 18-24 yaş arası gençler, düşük eğitim seviyesine sahip bireyler ve işsizler, AB nüfusu içindeki diğer sosyal gruplara kıyasla ortalama olarak daha fazla yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaydı.