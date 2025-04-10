Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanlığının 10 ayrı politika kuruluna toplamda 140 isim atandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı'na Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu daha önce 9 ayrı kuruldan oluşuyordu.

Sekiz gün önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Polikitaları Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu olarak ikiye ayrılmıştı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni kurulan Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'na da ilk kez atama yapıldı.

Eski spor bakanı ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğini sürdürecek.

Eski Savunma Bakanı Nurettin Canikli Ekonomi Kurulu'na atandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda İstanbul Bölge Müdür Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı.

Yerlerine İstanbul'a Efe Murat Erbaş, Konya'ya Oğuz Tunç ve Antalya'ya Ahmet Uzun atanırken, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Mustafa Tolga Karaoğlu ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Numan Günay getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, Antalya İl Müdürü Tevfik Altınay, Giresun İl Müdürü Sedat Kurnaz ve Yozgat İl Müdürü İbrahim Tamer görevden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mücahid Vural, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Mehmet Ali Çalışkan atandı.