Murat Kurum Bakan olarak atandı, yerel seçimdeki rakibi Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde rakibi olarak karşısına çıkan Kurum'un yeniden eski bakanlık görevine getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasını tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim. Ayrıca yerel seçimde İstanbul’da yarıştığımız Sayın Murat Kurum’a da yeniden atandığı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum."

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasını tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim. Ayrıca yerel seçimde İstanbul’da yarıştığımız Sayın Murat Kurum’a da yeniden atandığı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 2, 2024

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da AK Parti'nin adayı olan Murat Kurum, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı seçimi kaybetmişti.