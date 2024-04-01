Murat Kurum: Bu günü milat olarak kabul ediyoruz

Bu günü bir milat olarak kabul ettiklerini bilerten Kurum çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Murat Kurum şunları ifade etti:

"Gece gündüz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, Meclis Üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum."

Kurum seçimlerin İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.