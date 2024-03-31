Murat Kurum oyunu kullandı: Vatandaşlarımız sandığa sahip çıksın

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Oyumuzu kullandık, oğlum Mehmet ilk oyunu kullandı. Oyumuzun ülkemize, İstanbul'a milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz.

Deprem riskinin kaldırılacağı, trafik çilesinin biteceği adımı sandıkta hep birlikte atacağız. Tüm vatandaşlarımızın oyunu kullanmasını, sandıklarına sahip çıkmasını istiyorum. İnşallah erken bir bayramı kutlayacağız. İl başkanlığımızda süreci takip edeceğiz.

Halkımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi desteklediği, yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum"

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