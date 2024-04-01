Mustafa Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey’in mesleki ve politik yaşamı nedir?

Mustafa Bozbey kimdir?

15 Ocak 1962 yılında Bursa’nın Nilüfer İlçesinde dünyaya gelen Mustafa Bozbey Türk mühendis ve siyasetçi. Eski Nilüfer Belediye Başkanı. İlkokulu Özlüce İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu. Mustafa Bozbey 30 Kasım 2014 tarihinde hayatını Seden Bozbey (Baştimur) ile birleştirdi.

Mustafa Bozbey’in mesleki kariyeri

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Nilüfer ve Mudanya’da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi. 1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.

Mustafa Bozbey’in politik yaşamı

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP’nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimi kazanarak Nilüfer’in üçüncü belediye başkanı oldu. Bozbey, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP’den giren Bozbey, bir ilke imza atarak Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu. Bozbey daha sonra bu unvanını 2009 ve 2014 yılı seçimlerinde de Belediye Başkanlığını kazanarak pekiştirdi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı oldu, geçerli oyların %47,03'ünü alarak ikinci sırada kaldı.

Mustafa Bozbey’in sosyal görevleri