Naci Görür'den belediye başkanlarına: Söyleyin, nereye gömeceksiniz!

Prof. Görür belediye başkanlarına 'fay hatlarını inceleyin' tavsiyesinde bulundu. Marmara'daki fayların 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde deprem üretebileceğini yineleyen Görür, oluşacak karanlık tabloya değindi. Görür Belediye başkanlarına oluşacak "300 milyon ton deprem molozunun nereye gömeceksiniz; bana söyleyin" sorusunu yöneltti.

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorlu'da 'Beklenen Marmara Depremi ve Ekonomik Etkileri' konulu panele katıldı. Panel öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nde yeni seçilecek belediye başkanlarına deprem konusunda önerilerde bulundu.

Seçilen belediye başkanlarının kentlerine yönelik tehlike analizi çıkartmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Görür, şu tavsiyelerde bulundu:

"Tehlike analizi demek, bir fay analizi demektir. O kenti etkileyecek fayların bütün özelliklerini inceleyecek. O fayların boyunu, derinliğini, tekerrür periyodunu, deprem kapasitesini, bütün bunları öğrenecek. Ondan sonra bu fay harekete geçerse meydana gelecek depremde, deprem dalgalarının kendi kentinin altında nelere mal olacağını, nerelerde hızlanacağını, nerelerde yavaşlayacağını, nerede depremi büyüteceğini, nerede depremi küçülteceğini, nerelerde çok fazla yıkıma sebep olacağını veya olmayacağını araştırmalarla bulacak."