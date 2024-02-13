Naci Görür'den çarpıcı itiraf: O dönemde İstanbul için uyarı mektuplarımın hiçbirine yanıt alamadım!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kartal, Tuzla ve Pendik hattındaki kara fayları için uyarılarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin yıldönümü vesilesiyle Az Önce Konuştum programına konuk olan Prof. Dr. Görür, deniz araştırmaları yaptıkları döneme ilişkin şunları söyledi:

* Biz deniz araştırmalarını yaptığımız zaman, bu araştırmaların sonuçlarına göre sadece Marmara'nın içinde değil, kıyıda ve karada Kuzey Anadolu fayının parçası olan parçalar var. Bunlar canlı faylar, harekete geçince 4.2, 4.3 büyüklüğünde deprem üretirler. Tuzla'dan Kadıköy'e kadar karada faylar var. Burada dikkat edin, karada faylar var' dedim.

"Depremin yıkıcılığını artırır"

TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi Başkanı olduğu dönemde bütün o bölgedeki belediye başkanlıklarına yazılar yazdığını anlatan Prof. Dr. Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

* 'Burada dikkat edin, karada faylar var' dedim. 'Marmara'da deprem olursa yıkıcılığı daha fazla artar' dedim. Herkese gönderdim. Hiçbir belediye başkanından ne tık duydum ne en ufak bir geri dönüş aldım.

Depremi anlatmaya devam edeceğini belirten Naci Görür, "İstanbul'da öyle yerler var ki birçok yeri gezdim. Avrupa Yakası'nda birçok ev şakülünden kaymış. Dikey durmuyor, eğilmiş. Bunun nedeni kirli formasyonlardır" ifadelerini kullandı.