Ne kadar emekli maaşı alacağım? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama

EYT'nin kanunlaşmasından sonra, SGK'dan üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. İki milyon 250 bin kişi emekli olarak maaş alacak. Bu vatandaşlar maşlarını SGK üzerinden 'Emekli maaşı hesaplama robotu'yla hesaplatabiliyor.

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kriteri esas alıyor.

SGK'nın uygulamaya koyduğu 'Emekli maaşı hesaplama robotu'yla kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı hesaplamınız mümkün.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girin.

Aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

Sorgula butonuna tıklayın.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girin.

TC Kimlik numarası,

Kurum ve güvenlik kodunu girin.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girin

Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerini girin.

Hesapla butonuna basın

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ