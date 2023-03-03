Ne kadar emekli maaşı alacağım? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama
EYT 3 Mart 2023 itibariyle kanunlaşarak yürürlüğe girdi. EYT'de son durumun kesinleşmesinden sonra 'Ne kadar emekli maaşı alacağım?' sorusunu yanıtını merak eden vatandaşlar, maaşlarını hesap etmeye başladı. SGK tarafından hizmete sunulan 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama robotuyla maaş hesaplaması yapabiliyor. İşte EYT emekli maaşı sorgulama ekranı...
EYT'nin kanunlaşmasından sonra, SGK'dan üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. İki milyon 250 bin kişi emekli olarak maaş alacak. Bu vatandaşlar maşlarını SGK üzerinden 'Emekli maaşı hesaplama robotu'yla hesaplatabiliyor.
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kriteri esas alıyor.
SGK'nın uygulamaya koyduğu 'Emekli maaşı hesaplama robotu'yla kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı hesaplamınız mümkün.
Emekli maaşı nasıl hesaplanır?
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girin.
Aşağıdaki bilgileri kontrol edin:
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
Sorgula butonuna tıklayın.
4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN
uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girin.
TC Kimlik numarası,
Kurum ve güvenlik kodunu girin.
4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girin
Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerini girin.
Hesapla butonuna basın