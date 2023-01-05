Nebati: Yeni Evim Kampanyası’nda en yüksek faiz 0,99 olacak

İMAM GÜNEŞ/İSTANBUL

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen “2022 Yılı Değerlendirmesi ve 2023 Yılı Beklentileri” başlıklı toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcilerine enflasyonla mücadele için işbirliğine davet etti.

Enerji ve emtia fiyatları başta olmak üzere dünyada ve Türkiye’de maliyet oluşturan alanlarda gerileme yaşandığını ve öngörülebilirliğin attığını söyleyen Nebati, “Petrol, pompa fiyatları gayet iyi, taşıma maliyetleri düşüyor, konteyner fiyatları indi. Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. Böylesine bir ortamda bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır.

Sizlere çağrıda bulunuyorum. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Piyasada enflasyonun ineceğine dair beklenti oluştu. Önümüzdeki günlerde de emtia fiyatlarında artış beklenmiyor. Öngörülebilirlik yüksek. Piyasa canlı. Dünyada resesyon yaşanırken kamu olarak gerekli destekleri verdik. ‘Yeter ki sanayicinin yükü ağır olmasın’ dedik.

Şimdi işler toparlanırken yerel ve ulusal tüm marketlerde kim neyi üretiyorsa elinden geleni yapsın fiyatlara yansısın. Lütfen vatandaşlarımızın taleplerine uygun hareket edin, enflasyonla mücadelemize destek verin” diye konuştu.

İlave altın sertifikalarını ihraç etmeyi planlıyoruz

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında güçlü bir üretim ekonomisi haline gelmek için gereken tüm adımları kararlı bir şekilde attıklarına değinen Nebati, “Kur Korumalı Mevduat’ı ve Altın Tasarruf Sistemi gibi çeşitli finansal araçları devreye alarak, başta döviz kuru olmak üzere finansal istikrarı güçlendirirken öngörülebilirliği de artırdık.

Bu finansal araçlardan biri de geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız Darphane Altın Sertifikası’dır. Bireysel yatırımcılarımız bu araca büyük bir ilgi göstermiş, 5 ton altın karşılığında ihraç edilen 500 milyon adet Darphane Altın Sertifikası’nın 403 milyon adedi sadece 45 günde satılmıştır. İlave altın sertifikaları da ihraç etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Küresel ölçekte toplu işten çıkarma eğilimi var

Küresel ölçekte gözlenecek bir ekonomik küçülmenin başta dış ticaret hacimleri ve işgücü piyasalarının daralması olmak üzere birçok negatif etkisinin olacağını dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı,

“Apple ve Amazon gibi büyük firmaların işe alım süreçlerini askıya almasının yanı sıra birçok firmanın toplu işten çıkarma eğilimine girmesi, küresel resesyon dalgasının ilk işaretleri olarak yorumlanıyor. Fahiş düzeylere ulaşan küresel emtia fiyatlarından faydalanmak isteyen birçok ülkenin korumacı politikalara yönelmesi de bir diğer risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“Finansal istikrar meyvelerini veriyor”

Önümüzdeki aylarda enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte tesis edilecek fiyat istikrarının Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacağını ifade eden Asmalı, şöyle devam etti:

“Nitekim TL mevduatların yeniden döviz mevduatlarının üzerine çıkması, liralaşma stratejisiyle sağlanan finansal istikrarın meyvelerinin toplanmaya başlandığını gösteriyor. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini karşılayan yeni asgari ücret ve EYT düzenlemesiyle birlikte işgücü piyasalarına yönelik belirsizlikler azaltıldı ve böylece reel sektörün önünü daha iyi görmesi sağlandı.

Politika faizinin tek hanelere çekilmesi üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı artırıyor. İnanıyoruz ki, Türkiye ekonomisi 2023’ün de en iyi büyüyen ülkelerinden biri olacak ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı yakalayacaktır.”

4-5 milyon kredinin faizi 0,99

Yeni Evim Finansman Programı’nı detaylarından bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu bilgileri paylaştı: “Kredi vadesinin ilk 3 senesinde vatandaşlarımızca yapılacak taksit ödemelerine, hanehalkı gelirinin yüzde 40’ını geçmemesini sağlayacak şekilde ve geri ödemeli olarak Bakanlığımızdan destek vereceğiz.

Konut üreticisi firmadan konut satış fiyatının yüzde 5’i kadar tutar, kredi vadesinin ilk yıl ödemelerini kolaylaştırmak için peşin olarak alınacak. Kredi vadesi azami 15 sene olacak. 2 milyona kadar olan kullanımlarda 0,69; 2 ila 4 milyon TL arasında olan kullanımlar için 0,79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında olan kullanımlar için 0,99 faiz / kâr payı oranlarını uygulayacağız.

Yeni başlayacak konut projeleri de kapsam dahilinde olup bankaların müteahhitle proje bazında garantörlük anlaşması yapması gerekecek. Program kapsamında başvurular 16 Ocak’tan itibaren alınmaya başlayacak.”

Politika–kredi faizi makası gerilemeye devam edecek

Devreye alınan ilave makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle politika-kredi faizi makasının Ağustos başına göre 7,8 puan gerileme kaydettiğine değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Temmuz ayında yüzde 29,7 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaşan TL ticari kredi faiz oranı 23 Aralık itibarıyla yüzde 13,7 seviyesine kadar gerilemiştir.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde selektif kredi politikası yaklaşımımızla uyumlu olan bu gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini ve politika-kredi faizi makasının daha da yakınsamasını bekliyoruz. Bizler inançla, ısrarla ve sabırla ülkemizin menfaatleri doğrultusunda ilerlemeye, beraberce yepyeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı da bu iradeyle inşa edeceğiz” dedi.