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Nemrut’ta bulduğu lale türüne eşinin adı olan 'Arzu' ismini verdi!

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel, Nemrut Dağı'nda keşfettiği yeni ters lale türüne eşinin ismini verdi. Bu keşif, dünya literatürüne "Fritillaria Arzuae" (Arzu Ters Lalesi) olarak kazandırıldı.

Haber Merkezi
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Nemrut’ta bulduğu lale türüne eşinin adı olan 'Arzu' ismini verdi!
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Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel, Adıyaman’daki Nemrut Dağı'nda yaptığı bilimsel araştırmalarda, halk arasında "ters lale" ve "ağlayan gelin" olarak bilinen fritillaria bitkisinin yeni bir türünü keşfetti. Bu tür, bilim dünyasına Fritillaria Arzuae (Arzu Ters Lalesi) adıyla kazandırıldı.

Eşine ithaf edilen türe, bilim dünyasında yer verildi

Prof. Dr. Tel, keşfettiği lale türüne eşinin ismini vererek Fritillaria Arzuae adını verdi. Tür, Finlandiya'da yayımlanan bir zooloji ve botanik dergisinde bilimsel makale olarak yayımlandı.

Ayrıca, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından tehlike altındaki türler listesinde 'kritik' kategorisinde yer alıyor.

Narin ve endemik bir türe imza atıldı

Prof. Dr. Tel, bu yeni türün liliaceae (zambakgiller) familyasına ait olduğunu ve sadece Nemrut Dağı'nın çok dar bir bölgesinde yetiştiğini belirtti.

Dünya genelinde 162 fritillaria türünden 53’ünün Türkiye’de yetiştiğini ifade eden Tel, bu türün Türkiye’ye özgü endemik bir bitki olduğunu ve korunmaya alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin biyoçeşitlilik çalışmalarına övgü

Prof. Dr. Tel, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün biyoçeşitlilik çalışmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, bu keşfi yapmalarına olanak sağlayan Iğdır ve Adıyaman üniversitelerine teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'nin biyoçeşitlilik üzerine yaptığı çalışmaların bilimsel desteklerle büyüdüğünü ve bu keşfi daha da değerli kıldığını ifade etti.

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