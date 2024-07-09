Neslim Güngen kimdir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen neden gözaltına alındı?

Neslim Güngen kimdir? Dilan Polat ve Engin Polat davasından sonra başlatılan fenomenlere yönelik operasyonda Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen de gözaltına alındı. Som yıllarda İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde güzellik merkezi açan ve büyümesini sürdüren Neslim Güngen'in göazltı haberi gündemin birinci maddesi haline geldi. Peki Neslim Güngen kimdir nerelidir, eşi kimdir? İşte Neslim Güngen hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR NERELİDİR?

23 yıllık güzellik sektörü tecrübesine sahip girişimci iş insanı olan Neslim Güngen aldığı eğitimlerle uzman estetisyen ve usta öğretici unvanına sahiptir. Neslim Güngen Güzellik Merkezi ile birlikte Cosmones Medikal ve Neslim Güngen Polikliniği’nin kurucusudur.

Şu anda da faaliyetini sürdüren Özel Neslim Güngen Polikliniği ile sağlık sektöründe Türkiye’yi diş tedavisi, saç ekimi ve estetik gibi sağlık hizmetlerinde uluslararası pazarda lider konuma yükseltmek için hedeflerine hızla yürüyor.

Sahibi olduğu Cosmones Medikal ile de kozmetik sektöründe Fibroderms, Clines markaları ile doğrudan tüketiciye ve 2500 kozmetik bayiye ulaşarak kendi sektörünü yaratmıştır.

NESLİM GÜNDEN İNANÇ GÜNDEM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.