Netflix, bilimkurgu dizisi Stranger Things yüzünden çöktü!

Stranger Things’in 5. sezonunun ilk dört bölümü bu sabah Netflix’te izleyiciyle buluştu. Ancak yeni sezonun başlamasıyla birlikte platformda kısa süreli erişim problemi yaşandı. Birçok kullanıcı, sosyal medya üzerinden uygulamanın çöktüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

"Beş dakika içinde tüm hesaplar normale döndü"

Bir izleyici, “netflix kendine gel, bu anı üç yıldır bekliyorum” derken; başka bir kullanıcı, “aman tanrım lütfen netflix’i düzeltin, izlemek istiyorum” ifadeleriyle şikâyetini dile getirdi. Dizinin son paylaşımlarının altı da benzer yorumlarla doldu.

Netflix, kesintinin birkaç dakika içinde giderildiğini açıkladı. Şirket, The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamada, “Bazı üyeler TV cihazlarında kısa süreli bir yayın sorunu yaşadı ancak hizmet beş dakika içinde tüm hesaplarda normale döndü,” bilgisini paylaştı.

Netflix, ekran yolculuğuna 2016 yılında başlayan Stranger Things’in final sezonu için yarım milyar doları gözden çıkartmıştı.

“Netflix çökme yaşanmaması için bant genişliğini yüzde 30 artırdı”

Dizinin ortak yaratıcısı Ross Duffer, prömiyerden saatler önce Instagram hesabından “Netflix çökme yaşanmaması için bant genişliğini yüzde 30 artırdı,” mesajını paylaşmıştı. Buna rağmen platform, ilk dakikalarda yoğun talep nedeniyle teknik aksaklıkla karşılaştı.

1987 sonbaharında geçen final sezonunda Hawkins ekibi, nihai mücadele yaklaşırken Vecna’yı bulup öldürmek için yeniden bir araya geliyor. Ancak kasabanın askerî karantina altına alınması ve Eleven’ın peşine düşen mercilerin baskısını artırması, ekibin planlarını zorlaştırıyor.

Yeni sezonda Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux ve Linda Hamilton gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.