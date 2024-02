New York Times'ın dijital abonelik geliri 1 milyar doları buldu

The New York Times Co., yaptığı açıklamada, 2023’ün dördüncü çeyreğinde ücretli dijital abonelerine 300 bin kişi daha eklediğini duyurdu. Böylelikle şirketin dijital aboneliklerden elde ettiği yıllık gelir ilk kez 1 milyar doları aştı.

The New York Times, yılın son üç ayında toplam gelirin 676.2 milyon dolar olduğunu bildirdi. Bu rakam, bir önceki yılla hemen hemen aynı. Şirketin düzeltilmiş faaliyet karı da yüzde 8.5 artışla 154 milyon dolara yükseldi.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; şirket son yıllarda abonelere bir dizi ürün sunmaya odaklandı. Şirket, bu ürünler arasında ana haber yayınının yanı sıra Wordle ve Spelling Bee gibi oyunlar, ürün inceleme sitesi Wirecutter, yemek tarifi uygulaması ve spor haber sitesi The Athletic’i sayıyor.

The New York Times’ın iki yıl önce 550 milyon dolara satın aldığı The Athletic, dördüncü çeyrekte de para kaybetmeye devam etti. Ancak işletme zararı bir önceki yılki 9.6 milyon dolardan 4.4 milyon dolara indi. The Athletic’in geliri de yüzde 31.3 artışla 38.5 milyon dolara ulaştı.

Yıl sonu itibarıyla The New York Times’ın 10,36 milyon abonesi vardı. Bunların 9.7 milyonu sadece dijital abone. Şirketin 2027 yılı sonuna kadar 15 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. Şirket, 2023 yılı sonunda 709.2 milyon dolar nakit ve satılabilir menkul kıymete sahip olduğunu açıkladı.