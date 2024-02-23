Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı
Niğde'de bir vatandaşın köyde bulduğu sosyal medyada "dinozor fosili" diye paylaşılan kalıntıların, traverten taş yumruları olduğu belirlendi.
Niğde’nin Ulukışla İlçesine bağlı Başmakçı Köyü yakınlarında yol kenarında uzunluğu yaklaşık 20 metreyi bulan ardışık fosile benzer kemikler kentte merak konusu olmuştu. Başmakçı Köyünde elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından farkedilen fosile benzeyen kemikler Niğde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alınmıştı.
Valilik açıklama yaptı
Sosyal medyada "dinozor fosili" diye paylaşılan kalıntıların incelemelerin ardından traverten taş yumruları olduğu belirlendi.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı köyü yakınlarında "dinozor fosili bulunduğuna" dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine konunun uzmanları tarafından bölgede inceleme yapıldı.
İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.