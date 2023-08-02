Niğde’de mahalle sayısı 14’e düşürüldü

Niğde Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısında alınan kararla Niğde’de bazı mahalleler birleşti. Karara göre birleştirilen mahalleler ve kaldırılan mahalleler ise şöyle belirlendi:

1. Kampüs alanı Fertek Mahallesinden ayrılarak ve diğer sınırlarını koruyarak Fertek Mahallesi sınırları oluşturuldu.

2. Bor yolu sınır alınarak kuzeyi Aşağı Kayabaşı Mahallesi olarak belirlendi.

3. Bor yolunun güneyi, kampüs alanı ve Selçuk Mahallesi’nin bir kısmı birleşerek Sarıköprü Mahallesi sınırları oluşturulmuştur.

4. Selçuk Mahallesinin bir kısmı kopartılarak diğer alanlarda sınırları korunarak Selçuk Mahallesi oluşturulmuştur.

5. Şahinali Mahallesinin bir kısmı alınarak ve İlhanlı Mahallesinden bir kısım kopartılarak İlhanlı Mahallesi sınırları oluşturuldu.

6. Şahinali Mahallesi’nin ve İlhanlı Mahallesinin bir kısmı alınarak Nar Mahallesinin yeni sınırları oluşturuldu.

7. Şahinali Mahallesi ve Efendibey Mahallelerinin bir kısmı ile Şahsüleyman Mahallesinin tamamı alınarak Şahsüleyman Mahallesi sınırları oluşturuldu.

8. Eskisaray, Burhan, Alaaddin, Songur, Saruhan, Balhasan, Kale, Ahipaşa, Sırali, Çayır ve Esenbey Mahallelerinin tamamı ile Şahinali Mahallesinin bir kısmı alınarak Kale Mahallesi olarak belirlenmiştir.

9. Efendibey Mahallesi sınırlarından bir kısım kopartılarak yeni Efendibey Mahallesi sınırı oluşturulmuştur.

10. Efendibey, Şehitler, Yenice, Dere ve İnönü Mahallelerinin bir kısmı alınarak Şehitler Mahallesi sınırları oluşturulmuştur.

11. İnönü, Dere ve Yenice Mahallelerinin bir kısmı alınarak yeni İnönü Mahallesi sınırları belirlenmiştir.

12. Yukarı Kayabaşı Mahallesinin bir kısmı kopartılarak ve Aşağı Kayabaşı Mahallesi sınırlarından bir kısım alınarak yeni Yukarı Kayabaşı Mahallesi sınırları belirlenmiştir.

13. Hamamlı Mahallesinin tamamı, Aşağı Kayabaşı ve Yukarı Kayabaşı Mahallelerinin bir kısmı alınarak yeni Kayardı Mahallesi sınırları oluşturulmuştur.

14. Kumluca Mahallesinin tamamı ile Fertek ve Aşağı Kayabaşı Mahallelerinin bir kısmı alınarak yeni Kumluca Mahallesi sınırları oluşturulmuştur.