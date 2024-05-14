Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlatı: Ölüm korkusu yaşıyor

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanıp sağlık nedenlerinden dolayı tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı.

Onunla çok vakit geçirmek istemediğini ifade eden Candan, Erzan'ın sürekli panik halinde, savaş modunda ve ölüm korkusu yaşadığını iddia etti.

Cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, katıldığı bir YouTube kanalında cezaevi günlerini ve Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ı anlattı.

"Bize iyi gelmiyordu"

Cezaevinde Erzan ile vakit geçirmek istemediğini dile getiren Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için." ifadelerini kullandı.

"Sürekli çalışması gereken dosya varmış gibiydi"

"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi." diye konuşan Candan, "Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.” dedi.

Nihal Candan, Erzan için “Masum olduğunu düşünüyorum onun. Söylenilen kadar değildir. En fazla mesleğinde bir şeyleri kapatmak için hata yapmış ya da bir üst yönetime söylememiştir yani” ifadelerini kullandı.

Candan “Seçil Erzan mutlu muydu sizinle aynı koğuşta kalmaktan” sorusuna da ise “Onun işi daha zordu, iki deli. Deli derken bu kızlar cezaevinde gibi davranmıyor; kilo, saç cilt bakımı konuşuyorlar. Bu beyni oyalamak gerekiyordu." yanıtını verdi.