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Oğlu tarafından silahla vurulan eski TBMM Başkanvekili'nin eşi hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, 28 yaşındaki oğlu C.Işıklar tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan C.Işıklar adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
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Oğlu tarafından silahla vurulan eski TBMM Başkanvekili'nin eşi hayatını kaybetti
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İzmir'in Foça ilçesinde Eski TBMM Başkanvekili ve milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi 55 yaşındaki Gülay Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları 28 yaşındaki C. Işıklar gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Üç partide görev almıştı

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı.

1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

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