Öğrencilere aylık 1 liraya deniz manzaralı ev

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), başarılı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını kolaylaştırmak için öğrenci köyü kurdu. Öğrenciler sembolik olarak belirlenen aylık 1 lira kirayla, deniz manzaralı evlerden yararlanacak.

Hayırsever bağışlarıyla kampüsün deniz gören kısmında yapılan ve geçen ay açılan evlerde, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm eşyalar bulunuyor. Ekonomik anlamda cazip olan evler, öğrencilerin araştırmalarını günün belli saatlerine sığdırma zorunluluğunu ya da geç vakitte biten çalışmalar sonrası ulaşım sıkıntısı çekmelerini de ortadan kaldırıyor.

Üniversite-sanayi iş birliği

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, araştırma üniversitelerinin en önemli itici gücünün master ve doktora yapan lisansüstü öğrencileri olduğunu söyledi. Günlerinin büyük bölümünü araştırmaya adayan öğrencilerin araştırma merkezlerine, laboratuvarlara, kütüphanelere ulaşabilmeleri için kampüste yaşamasının önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Baran, "Öğrencilerimizin her an laboratuvara, araştırma merkezlerimize ulaşmaları ve özellikle İYTE'nin gerçekleştirdiği nitelikli ve ileri düzey araştırmalara, üniversite - sanayi iş birliği eksenli projelere katkı sunmaları amacıyla bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

Valizlerini alıp gelecekler

Baran, kasım ayında köyün ilk etabındaki 5 binanın açıldığını, 20 lisansüstü öğrencisinin yaşamaya başladığını aktararak, "Bunların içinde 1+1, 2+1 ve 3+1 evlerimiz var. Burada kalan master-doktora öğrencilerimizin bir kısmı üstün başarı odaklı. Bir kısmı ise ekonomik ya da ailevi nedenlerle ihtiyacı olan öğrencilerimiz. Türkiye'de ve belki dünyada örneği olmayan bir yaklaşımla sadece valizlerini alarak kampüs içinde ve doğayla iç içe bir ortamda kalıyorlar, aylık ödedikleri kira ücreti de 1 TL'dir" diye konuştu.

Hayırseverlerden 7 evin daha yapımı için söz aldıklarını ifade eden Baran, şöyle devam etti: "Toplamda 15 bin metrekare civarı bir arazi ayırdık. Bu arazinin tamamına evler inşa ederek öğrencilerimizi burada barındıracağız. Bu da İYTE'yi sadece ulusal değil, küresel arenada da başarılarına başarı katan, adından saygıyla söz ettiren ve topluma katkı ekseninde de sürekli etkisini arttıran bir üniversiteye dönüştürecek. Master-doktora öğrencilerimizin stratejik olduklarını biliyoruz. Onların kampüste yaşaması da üniversitemize ve kendi kişisel kariyerlerine katkı noktasında fark yaratacaktır. Hem insan yetiştirmek hem de bilimsel araştırma ya da sanayiye dönük, üniversite ve sanayi işbirliği projelerinde master-doktora öğrencileri bizler için hayati ve stratejik öneme sahip. O nedenle de biz İYTE'de bu öğrencilerimizin kıymetini biliyor, onların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak ve her anlamda desteklemek üzere de projeler yürütüyoruz."

Öğrencilerin barınma bedelini duyduğunda şaşırdığını aktaran Baran, "1 lirayı duyunca gülümsüyorlar. Bazen de 1'i 1000 ile karıştırıyorlar. 1 lira sembolik bir rakam. Bizim öğrencilere duyduğumuz sevginin, gösterdiğimiz sempatinin bir göstergesi. Tabii ki çok mutlu oluyorlar." dedi.