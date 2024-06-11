Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "www.personel.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.