Okul servis ücretleri ne kadar arttı?

Okulların başlamasına bir hafta kala veliler servis ücretlerini merak ediyor. Üç büyük il ve Anadolu'da servis ücretleri arttı.

İstanbul'da okul servis ücretleri 1 km'ye kadar 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı.

Ankara'da okul servisi en kısa mesafe olan 0-3 km arası ücreti 10 bin 400 lira oldu. İzmir'de servis ücreti ise en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası aylık bin 223 liraya çıkartıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşların servis ücretleri aramaları yoğunlaştı.

İstanbul'da okulların servis ücreti ne kadar?

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı.

Ankara'da okulların servis ücreti ne kadar?

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2023-2024 eğitim öğretim yılında servis ücretlerini 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira olarak belirledi. 10-15 kilometre arası alınan ücret 9 bin 60 liradan 15 bin 410 liraya, 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira zam alınmasına karar verildi.

İzmir'de okulların servis ücreti ne kadar?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy çokluğuyla onaylanan karara göre yeni tarifeyle en düşük mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık bin 223 lira olurken en uzun mesafe olan 0-40 kilometre arası ücret ise 3 bin 105 lira olarak belirlendi.

Anaokulu ve özel okul öğrenci taşıma ücreti ise aylık 1470 lira ile 3 bin 315 lira arasında belirlendi.