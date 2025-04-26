Başkan Görgel: “Bu Şehirde Herkes Biraz Şairdir”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.si gerçekleştirilen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Görgel, “Bu şehirde taşlar bile susmaz, bir duvar size bir kıtayı fısıldar. Çünkü bu şehir, sadece şiir yazanların değil, şiirle yaşayanların şehridir. Şehrimizin edebiyat alanında var olan potansiyelini uluslararası arenada da tanınır hale getirmek için çıktığımız UNESCO yolculuğunda önemli bir aşama kat ettik. Şu an UNESCO Genel Merkezi’nde onay süreci devam ediyor. Ve eğer nasip olursa Kahramanmaraş, Türkiye’den seçilen ilk ‘Edebiyat Şehri’ unvanını alacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Edebiyat Dönüştürür” temasıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli programla resmen başladı. Açılış programına; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve çok sayıda davetli ile edebiyat tutkunu katıldı.

Edebiyat ve Tarih Bir Arada

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda, Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve edebi yönünü yansıtan kısa filmler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, kentin tarihsel dokusu ile şiirsel kimliğinin iç içe geçtiği bu özel gösterimlerle duygusal anlar yaşadı.

İbrahim Sadri’den Unutulmaz Şiir Performansı

Gecenin en özel anlarından biri ise edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden İbrahim Sadri’nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla tanınan Sadri, sevilen şiirleriyle izleyenlere edebi bir ziyafet sundu. Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasına sunduğu katkılara dikkat çeken Sadri, kentin “şiirle yaşayan bir şehir” olduğunu vurguladı.

Yarışmalarda Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Etkinlik kapsamında düzenlenen araştırma yazısı, deneme ve şiir yarışmalarında dereceye giren katılımcılara ödülleri de törenle takdim edildi. Genç kalemlerin ve usta yazarların bir araya geldiği bu yarışmalar, edebiyatın dönüştürücü gücüne bir kez daha dikkat çekti.

Başkan Görgel: “Bu Şehirde Herkes Biraz Şairdir”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda hakikat taşıyan bir alan olduğunu belirtti. “Bu şehirde taşlar bile susmaz; bir duvar size bir kıtayı fısıldar” diyen Görgel, Kahramanmaraş’ın Necip Fazıl’dan Sezai Karakoç’a, Cahit Zarifoğlu’ndan Erdem Beyazıt’a uzanan edebi zenginliğini hatırlatarak, “Kahramanmaraş’ta herkes biraz şairdir” ifadeleriyle şehrin şiirle kurduğu derin bağı anlattı.

UNESCO Yolculuğunda Kritik Adım

Konuşmasında büyük bir müjdeyi de paylaşan Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil edilmek üzere Türkiye Milli Komisyonu tarafından seçilen iki şehirden biri olduğunu açıkladı. Başvuru dosyasının Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde değerlendirme sürecinde olduğunu söyleyen Görgel, “Eğer kabul edilirse, Kahramanmaraş Türkiye’nin ilk ‘Edebiyat Şehri’ unvanını alacak” dedi. Bu gelişmenin sadece bir unvan değil, bir kültür mirasının uluslararası boyutta tescillenmesi anlamına geldiğini ifade etti.

“Kahramanmaraş’ın Ruhu Şiirdir”

Konuşmasını duygusal bir vurguyla tamamlayan Başkan Görgel, “Bir şehri kalkındırmak, sadece yollarla, binalarla olmaz. Bir şehri asıl yücelten, onun ruhudur. Ve Kahramanmaraş’ın ruhu da şiirdir, edebiyattır, sözdür. Bu ruhu canlı tutmak için çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya devam edeceğiz” sözleriyle edebiyata olan bağlılıklarını bir kez daha ifade etti.