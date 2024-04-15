  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2024 Yaz tatili tarihi
Takip Et

Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2024 Yaz tatili tarihi

9 günlük Bayram ve ara tatilini geride bırakan milyonlarca öğrenci bugün (15 Nisan) okullara geri döndü. Öğrenciler ve veliler tatil planı yapmak için 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ne zaman biteceğini karnelerin ne zaman alınacağını merak ediyorlar. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2024-2025 Eğitim-öğretim yılı okullar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2024 Yaz tatili tarihi
Takip Et

Okullar ne zaman kapanacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı okulların kapanacağı tarih belli oldu. Bu yılın eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 cuma kapanacak.

14 Haziran 2024 cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

2024-2025 Eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman başlayacak?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB 2023-2024 çalışma takvimi

  • Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
  • İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
  • 15 tatil: 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
  • İkinci ara tatil: 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
  • 2023-2024 Eğitim öğretim yılı bitişi: 14 Haziran 2024