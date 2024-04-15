Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2024 Yaz tatili tarihi
9 günlük Bayram ve ara tatilini geride bırakan milyonlarca öğrenci bugün (15 Nisan) okullara geri döndü. Öğrenciler ve veliler tatil planı yapmak için 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ne zaman biteceğini karnelerin ne zaman alınacağını merak ediyorlar. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2024-2025 Eğitim-öğretim yılı okullar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okullar ne zaman kapanacak?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı okulların kapanacağı tarih belli oldu. Bu yılın eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 cuma kapanacak.
14 Haziran 2024 cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.
2024-2025 Eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman başlayacak?
Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
MEB 2023-2024 çalışma takvimi
- Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
- İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
- 15 tatil: 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
- İkinci ara tatil: 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
- 2023-2024 Eğitim öğretim yılı bitişi: 14 Haziran 2024