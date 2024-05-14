Ölen turistin külleri denize döküldü, Marmaris karıştı: Ekipler denizden numune alacak
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Olayın ardından küllerin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceği tepkileri geldi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri denizden numune alacak.
Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı.
Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.
Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini söyleyerek tepki gösterdi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.