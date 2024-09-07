Ömer Çelik'ten teğmenlerin yeminine ilişkin açıklama: Disiplinsizlik araştırılacak

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin ikinci bir yemin etmesi ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasıyla başlayan tartışma büyüyerek devam ediyor.

Polemiğin başında teğmenlere "sahip çıkan" ve "darbe" iddiasını reddeden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmanın ardından yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın "İstismarcılar, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bu oyuna nasıl gelindi? Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullanmasının ardından Çelik de "En büyük yanlış silahlı kuvvetin kendi milletine silah çekmesidir" yorumunu yaptı.

Habertürk yayınına katılan Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

- Ortaya çıkan görüntüyle ilgili olarak, ilk başta söyledim, demokratik denetim mekanizmaları çalışıyor, dedim. TSK için de geçerlidir bu. Asker-sivil ilişkilerin yerli yerine oturtulması konusunda büyük tecrübemiz var.

- Burada hassasiyet gösterilen konu, alternatif yemin konusunun ortaya çıkmaya sözkonusudur. Askerlik yüzde 100 disiplin gerektirir. Geçmişte yeni mezunların, bazı emekli askerlerin vesairenin başka türlü kodlamaya çalıştığını da biliyoruz. Buradan antidemokratik bir hareketlilik mi var diye hassasiyetini gösteren vatandaşlarımızın söyledikleri son derece saygıdeğer. Birileri sosyal medyada 'bu hükümete karşı yapıldı, mesaj verildi' gibisinden mesajlar incelenecektir.

- Bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği gibi ilk sonuçlarının da çıktığı görülüyor. Cumhurbaşkanımız anayasa gereği ordularımızın başkomutanıdır.

- Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak. Ben siyaset tarafında durduğum için. Soruşturmanın sonucunu görelim. Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması net bir şekilde ifade ediyor. Anti demokratik motivasyonla hareket edenler de tespit edildiği ortaya çıkıyor. Bunlar incelenecektir.

- Türkiye'nin egemenlik sistemine çökmek isteyen, milli dinamikler dışında istikamet vermek isteyenlerin ürettiği projelerdir darbe. En büyük yanlış silahlı kuvvetin kendi milletine silah çekmesidir. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi son derece önemlidir.

- Bir mesele darbe midir, kalkışma mıdır, disiplinsizlik midir, kasıt mıdır, ihmal midir bunlar farklı farklı şeylerdir. Bunlar değerlendirilecektir. Farklı yemin okuma meselesinin düzenlenmesi gerektiği net bir şekilde açıktır. Sayın Özgür Özel 'Atatürk diyen çocuklara soruşturma açıyorsunuz' diyor. Bu yanlıştır. Burada disiplinsizliğe soruşturma açılıyor. 27 Nisan'da muhtıra teşebbüsünde Atatürkçü düşünceye uygun Cumhurbaşkanı diyordu. Bu askeri bürokrasinin işi değil ki? Bu tartışmayı Atatürk eksenine taşıdığınız zaman asıl mecrasından çıkarıyorsunuz. Ağır tecrübelerimiz var, gösterilen hassasiyet normal. Burada mesele, güvenlik mekanizmasının siyasi odak haline getirilmesidir. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz.