On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu

1 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

1 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 1 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 1.921.213,75 TL devretti. 9 bilen 21 kişi 11.824,95 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

1 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 04, 06, 08, 19, 22, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 47, 49, 53, 56, 57, 65, 68, 72, 74

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 1 1.921.213,75 ₺

9 21 11.824,95 ₺

8 457 679,20 ₺

7 4.561 129,30 ₺

6 28.296 21,90 ₺

0 50.712 17,10 ₺