On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.921.213,75 TL kazandı. İşte 1 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
1 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
1 Nisan 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 1 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 1.921.213,75 TL devretti. 9 bilen 21 kişi 11.824,95 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
1 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
03, 04, 06, 08, 19, 22, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 47, 49, 53, 56, 57, 65, 68, 72, 74
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 1 1.921.213,75 ₺
9 21 11.824,95 ₺
8 457 679,20 ₺
7 4.561 129,30 ₺
6 28.296 21,90 ₺
0 50.712 17,10 ₺