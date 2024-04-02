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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.921.213,75 TL kazandı. İşte 1 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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1 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

1 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 1 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 1.921.213,75 TL devretti. 9 bilen 21 kişi 11.824,95 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

1 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 04, 06, 08, 19, 22, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 47, 49, 53, 56, 57, 65, 68, 72, 74

Kazanan kategoriler

Kategori             Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

       10                                  1                                 1.921.213,75 ₺

        9                                  21                                   11.824,95 ₺

        8                                 457                                     679,20 ₺

        7                               4.561                                    129,30 ₺

        6                              28.296                                    21,90 ₺

        0                              50.712                                    17,10 ₺