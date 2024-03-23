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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Mart cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 476.016,55 TL devretti. İşte 22 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Mart cuma On Numara çekiliş sonucu
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22 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

22 Mart 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 22 Mart cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 476.016,55TL devretti. 9 bilen 25 kişi 10.145,40 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

22 Mart 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

01, 05, 10, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 43, 46, 51, 53, 55, 58, 61, 65, 71, 72

Kazanan kategoriler

    Kategori            Kazanan kişi sayısı           İkramiye tutarı

        10                                Devir                           476.016,55 ₺

         9                                    25                              10.145,40 ₺

         8                                   514                                616,80 ₺

         7                                 5.244                               114,85 ₺

         6                                30.541                               20,75 ₺

         0                                48.681                               18,20 ₺