On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Mart cuma On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 476.016,55 TL devretti. İşte 22 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
22 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
22 Mart 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 22 Mart cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 476.016,55TL devretti. 9 bilen 25 kişi 10.145,40 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
22 Mart 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
01, 05, 10, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 43, 46, 51, 53, 55, 58, 61, 65, 71, 72
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 Devir 476.016,55 ₺
9 25 10.145,40 ₺
8 514 616,80 ₺
7 5.244 114,85 ₺
6 30.541 20,75 ₺
0 48.681 18,20 ₺